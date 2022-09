UN-Bericht zu Xinjiang: Westen lügt laut China

Beijing. China hat mit Empörung auf den UN-Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang reagiert und dem Westen systematische Manipulation und Lügen vorgeworfen. Man lehne die Veröffentlichung des »falschen und illegalen« Berichts entschlossen ab, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag. Westliche Staaten hätten Druck auf die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, ausgeübt, um die Veröffentlichung herbeizuführen. In dem am Mittwoch publizierten Bericht des UN-Menschenrechtsbüros heißt es, es gebe in Xinjiang Anzeichen von Verbrechen gegen die Menschheit. (dpa/jW)