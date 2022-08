Poetisch politisch

Der 63 Jahre alte Künstler Francis Alÿs erhält den Wolfgang-Hahn-Preis 2023. Das teilte das Museum Ludwig am Dienstag in Köln mit. Gastjuror Matthias Mühling, Direktor der städtischen Galerie im Lenbachhaus in München, würdigte die Arbeit Alÿs’ als im Politischen verankert und zugleich poetisch. Seine Werke inszenierten oft die Absurdität des Alltags. Der 1959 im belgischen Antwerpen geborene Alÿs arbeitet medienübergreifend mit Malerei, Zeichnung, Aktionen, Installation, Video und Fotografie. Der Wolfgang-Hahn-Preis wird jährlich von der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig vergeben. Damit sollen Künstler geehrt werden, die in Fachkreisen einen Namen haben, in Deutschland aber noch nicht bekannt sind. (dpa/jW)