Gasprom: Lieferungen nach Frankreich gestoppt

Paris. Der russische Gasprom-Konzern wird ab Donnerstag seine Gasexporte an die Engie-Gruppe in Frankreich komplett einstellen. Grund seien ausstehende Zahlungen für bereits erfolgte Lieferungen aus dem Juli, teilte der russische Konzern am Dienstag abend mit. Das französische Unternehmen erklärte daraufhin, es habe Maßnahmen ergriffen, um Kürzungen der Lieferungen aus Russland auszugleichen. Die Versorgung der Kunden mit Gas sei gewährleistet. (AFP/jW)