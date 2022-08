Taiwans Armee droht mit »Gegenangriff«

Taipeh. Taiwans Armee hat mit einem »Gegenangriff« gedroht, sollten Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe vom chinesischen Festland in sein Hoheitsgebiet eindringen. Generalleutnant Lin Wen-huang sagte am Mittwoch Journalisten, je näher die eindringenden Flugzeuge und Schiffe an Taiwan herankämen, »desto stärker werden unsere Gegenmaßnahmen sein«. Um die Truppen abzuwehren, werde Taiwan seine See- und Luftstreitkräfte einsetzen sowie von der Küste aus schießen. (AFP/jW)