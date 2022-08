Weltgrößte Bank in China: Mehr faule Kredite

Beijing. Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) hat mit Forderungsausfällen im Immobiliensektor zu tun. Bis Ende Juni stieg die Summe der faulen Kredite auf 38,8 Milliarden Yuan (5,6 Milliarden Euro), wie aus der am Dienstag veröffentlichten Halbjahresbilanz hervorgeht. Ende 2021 waren es noch 33,8 Milliarden Yuan. In der Volksrepublik führte die Pleite von Bauträgern in den vergangenen Monaten zum Aus oder zur Verzögerung von Immobilienprojekten. Viele Chinesen stoppten die Rückzahlung ihrer aufgenommenen Kredite. Trotz der Ausfälle konnte die ICBC, die gemessen an der Bilanzsumme größte Bank der Welt, ihren Gewinn im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent auf 171,5 Milliarden Yuan steigern. (Reuters/jW)