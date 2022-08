Erster Getreidefrachter erreicht Horn von Afrika

Dschibuti. Rund sechs Wochen nach der Einigung zum Getreideexport aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen hat der erste Frachter am Dienstag das Horn von Afrika erreicht. Der vom UN-Welternährungsprogramm WFP gecharterte libanesische Frachter »Brave Commander« ging mit 23.000 Tonnen Weizen an Bord in Dschibuti (Äthiopien) vor Anker. Am 16. August hatte das Schiff die Ukraine verlassen. Laut UN sind derzeit mehr als 20 Millionen der 120 Millionen Einwohner Äthiopiens auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Mit der Fracht der »Brave Commander« könnten rund 1,5 Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land einen Monat lang ernährt werden. Bisher haben 61 Frachter mit 1,5 Millionen Tonnen Agrargütern an Bord die Schwarzmeerhäfen der Ukraine verlassen. Nach Angaben des ukrainischen Getreidehändlerverbands UGA bestanden die bisherigen Exporte zu 62 Prozent aus Mais, zu 17 Prozent aus Weizen und zu sechs Prozent aus Gerste. Unter Vermittlung der UNO und der Türkei hatten sich die Ukraine und Russland im Juli auf die Wiederaufnahme der Lieferungen aus den Schwarzmeerhäfen verständigt. (Reuters/jW)