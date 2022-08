Opposition in Angola will Ergebnis anfechten

Luanda. Nach der Parlamentswahl in Angola will die größte Oppositionspartei Unita die Ergebnisse anfechten. Die Bekanntgabe der endgültigen Resultate müsse ausgesetzt werden, forderte die Partei am Dienstag. Die Unita sei in der Schlussphase der Auszählung nicht ausreichend über den Prozess informiert worden. Am Montag hatte die Wahlkommission erklärt, dass die Regierungspartei MPLA von Präsident João Lourenço mit 51,17 Prozent der Stimmen gewonnen habe. (AFP/jW)