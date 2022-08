Urteil gegen Exchef von FPÖ aufgehoben

Wien. Ein Urteil wegen Bestechlichkeit gegen den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist vom Oberlandesgericht Wien aufgehoben worden. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Das Verfahren müsse wiederholt werden, weil entlastende Chatnachrichten in erster Instanz nicht ausreichend gewürdigt worden seien. Die Urteilsbegründung sei in sich widersprüchlich und nicht nachvollziehbar. Strache, von 2017 bis 2019 auch Vizekanzler Österreichs, war vor einem Jahr zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. (dpa/jW)