Litauen stellt Grenzzaun zu Belarus fertig

Vilnius. Litauen hat an seiner Grenze zu Belarus einen Zaun errichtet, um »illegale Einwanderer« aufzuhalten. Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte gab am Montag vor Journalisten die Fertigstellung der vier Meter hohen Barriere aus Stacheldraht bekannt, berichtete AFP am Abend. Der Zaun verläuft auf rund 550 Kilometern entlang der insgesamt 700 Kilometer langen Grenze. Die Zahl der »illegal« Einreisenden in das EU-Land ist in diesem Jahr stark angestiegen. Rund 4.200 überwiegend aus dem Nahen Osten und Afrika stammende Menschen überquerten die Grenze von Belarus nach Litauen. (AFP/jW)