Sohn von Ernesto »Che« Guevara gestorben

Havanna. Camilo Guevara March, Sohn des argentinischen Revolutionärs und Guerrillakämpfers Ernesto »Che« Guevara, ist am am Dienstag in Venezuela im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das teilte u. a. der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel via Kurznachrichtendienst Twitter mit: »Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Camilo, dem Sohn von Che und Förderer seiner Ideen als Direktor des Che-Zentrums, das einen Teil des außergewöhnlichen Vermächtnisses seines Vaters bewahrt«, schrieb der kubanische Präsident. (jW)