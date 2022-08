USA planen Waffendeal in Milliardenhöhe mit Taiwan

Washington. Die US-Regierung plant einem Bericht zufolge, Taiwan Waffen im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar zu liefern. Das berichtete das Magazin Politico am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf drei verschiedene Quellen in mit der Angelegenheit befassten Einrichtungen. Die Regierung wolle den Kongress bitten, den Deal zu billigen. Er umfasse 60 Antischiffsraketen und 100 Luft-Luft-Raketen. Eine Sprecherin des Außenministeriums habe sich zu dem Bericht nicht äußern wollen. Ein solches Geschäft dient vor allem als weitere Provokation Chinas. Seit einem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan Anfang August sind die Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik besonders angespannt. (dpa/jW)