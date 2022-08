Jeder vierte Brite will Heizung auslassen

London. Wegen der enorm steigenden Preise für Strom und Gas will in Großbritannien fast jeder vierte (23 Prozent) einer Umfrage zufolge im Winter die Heizung nie einschalten. Bei Menschen mit minderjährigen Kindern ist die Anzahl mit 27 Prozent sogar noch höher, wie die am Montag veröffentlichte Untersuchung des Marktforschungsinstituts Savanta Com Res ergab. Rund 70 Prozent wollen ihre Heizung demnach seltener aufdrehen. Etwa jeder zehnte erwägt, einen Kredit aufzunehmen. (dpa/jW)