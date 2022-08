Kolumbien: Mord an zwei Journalisten

Bogotá. Unbekannte haben in Kolumbien zwei Journalisten ermordet. Die beiden Reporter einer Nachrichtenwebsite waren laut Polizei am Sonntag (Ortszeit) im Auto auf dem Rückweg von einem Volksfest im Norden des Landes, als sie von Angreifern auf einem Motorrad erschossen wurden. Ein weiterer Mensch wurde bei dem Angriff verletzt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass dem tödlichen Angriff ein Streit bei dem Fest vorausgegangen war. Die Medienorganisation Free Press Foundation wies dagegen darauf hin, dass im vergangenen Jahr mehr als 760 Journalisten in Kolumbien Opfer von Gewalt geworden seien. Dazu zählten demnach auch Mordfälle. Seit dem Abschluss eines Friedensabkommens zwischen der linken FARC-Guerilla und der Regierung im Jahr 2016 wurden in dem Land zehn Reporter getötet. (AFP/jW)