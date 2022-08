Russland: 50.000 Soldaten bei Manöver

Moskau. In Russland sind Streitkräfte aus mehreren Ländern zu gemeinsamen Militärmanövern eingetroffen, darunter auch Soldaten aus China und Indien. Die Übung namens »Wostok 2022« findet vom 1. bis 7. September im Osten Russlands statt, wie die russische Armee am Montag mitteilte. »Ausländische Militärkontingente sind auf dem Sergejewski-Übungsgelände in der Region Primorje eingetroffen und haben damit begonnen, sich vorzubereiten und ihre Ausrüstung und Waffen in Empfang zu nehmen«, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Insgesamt seien mehr als 50.000 Soldaten an den Übungen beteiligt. (AFP/jW)