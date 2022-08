Peru: 30monatige U-Haft für Paredes

Lima. Nach der Durchsuchung des Präsidentenpalastes in Peru hat ein Gericht für die Schwägerin von Staatschef Pedro Castillo eine 30monatige Untersuchungshaft angeordnet. Richter Johnny Gómez Balboa verkündete seine Entscheidung am Sonntag (Ortszeit) nach einer fast vierstündigen Onlineanhörung von Yenifer Paredes. Dem Gericht zufolge muss auch José Medina 30 Monate in U-Haft. Er ist Bürgermeister der Ortschaft Anguía in der Region Cajamarca, aus der die Familie Castillo stammt. Paredes wird vorgeworfen, an einem Korruptions- und Geldwäschenetzwerk beteiligt gewesen zu sein. (AFP/jW)