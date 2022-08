Zypern: Flüchtlinge vor Küste gerettet

Nikosia. Vor der Mittelmeerinsel Zypern hat die Küstenwache am Montag 60 Flüchtlinge aufgegriffen, die sich mit einem Boot aus dem Libanon auf den Weg in Richtung EU gemacht hatten. Sie sollten nun im Lager Pournara nahe der Hauptstadt Nikosia untergebracht werden, berichtete die halbamtliche zyprische Nachrichtenagentur CNA. Das Lager ist völlig überfüllt. Vor der griechischen Insel Zakynthos rettete am Wochenende die Besatzung eines Frachters 69 Flüchtlinge von einem havarierten Boot, das auf dem Weg von der Türkei nach Italien war. (dpa/jW)