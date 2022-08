Verband zufrieden mit Neun-Euro-Ticket

Berlin. Der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) ist zufrieden mit der Bilanz des Neun-Euro-Tickets. »Das Ticket war sehr erfolgreich, und es lohnt, sich über die Fortsetzung Gedanken zu machen«, sagte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff in Berlin. Er präsentierte am Montag Zwischenergebnisse einer Studie, bei der wöchentlich 6.000 Menschen ab 14 Jahren zu dem Ticket befragt worden waren. Demzufolge wurden zehn Prozent der Fahrten mit dem Neun-Euro-Ticket für eine Strecke genutzt, die sonst mit dem Auto gefahren worden wäre. Die Menge an eingespartem Treibhausgas schätzt der VDV auf 1,8 Millionen Tonnen. (AFP/jW)