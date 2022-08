Ringtausch für Ukraine: Prag erhält deutsche Panzer

Prag. Tschechien erhält 14 deutsche »Leopard-2«-Kampfpanzer und einen Bergepanzer »Büffel« als Ausgleich für an die Ukraine gelieferte »T-72«-Panzer sowjetischer Bauart. Das gab Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Prag nach einem Treffen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala bekannt. Es ist der zweite Panzerringtausch zur Unterstützung Kiews nach einer ähnlichen Vereinbarung, die das Bundesverteidigungsministerium vergangene Woche mit der Slowakei abgeschlossen hat. (dpa/jW)