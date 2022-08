Moskau kritisiert Pläne der NATO für die Arktis

Moskau. Russland hat den geplanten Ausbau der NATO-Präsenz rund um den Nordpol kritisiert. »Wir nehmen das negativ wahr«, sagte Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Mit der Ankündigung setze der Westen die Politik der Konfrontation gegen Russland fort. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte der Welt am Sonntag gesagt: »Die NATO muss ihre Präsenz in der Arktis erhöhen.« Am Freitag abend hatten die USA angekündigt, angesichts zunehmend eisfreier Seepassagen und einer erhöhten Präsenz von China und Russland in der Nordpolregion einen Arktisbotschafter zu ernennen. (dpa/AFP/jW)