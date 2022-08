Uniper beantragt weitere Staatshilfen

Düsseldorf. Der in Finanznöte geratene Energiekonzern Uniper hat weitere staatliche Kredite im Umfang von vier Milliarden Euro beantragt. Aus der bestehenden Kreditlinie der staatlichen Förderbank KfW habe Uniper am Montag zwei Milliarden Euro in Anspruch genommen, damit sei der Umfang von insgesamt neun Milliarden Euro »vollständig ausgeschöpft«, teilte das Unternehmen mit. Uniper habe daher eine Erweiterung des Kreditrahmens in Höhe von vier Milliarden Euro beantragt. Uniper ist ein international tätiger Energiekonzern, der Strom und Gas an Großhandelskunden wie Stadtwerke und Industrieunternehmen verkauft. Anfang Juli beantragte Uniper Staatshilfe, da es in Engpässe beim Kauf von Erdgas kam. Für den Konzern wurde noch im selben Monat ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt – im Gegenzug steigt der Bund mit 30 Prozent als Anteilseigner bei Uniper ein. (AFP/jW)