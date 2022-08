Liverpool. Mit einem Rekordsieg sind der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp in der neuen Saison der Premier League endlich angekommen. Mit 9:0 (5:0) demontierten die Reds am Sonnabend Aufsteiger AFC Bournemouth und egalisierten die bislang höchsten Ligasiege von Manchester United (9:0 gegen Southampton und Ipswich Town) und Leicester City (9:0 beim FC Southampton). »Alles war so ziemlich perfekt«, schwärmte Klopp nach dem höchsten Pflichtspielsieg seiner Trainerkarriere. Großen Anteil am ersten Saisonsieg hatte der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino. Der Brasilianer legte die Treffer von Luis Díaz (3. Minute), Harvey Elliott (6.) und Trent Alexander-Arnold (28.) auf und erzielte selbst zwei Tore (31./62.). Virgil van Dijk (45.), Chris Mepham (46./Eigentor), Fábio Carvalho (80.) und erneut Díaz (85.) sorgten mit ihren Toren fast noch für einen zweistelligen Erfolg. (dpa/jW)