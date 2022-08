Libyen: 32 Menschen bei Gefechten getötet

Tripolis. Bei erneuten Gefechten in Libyen sind mindestens 32 Menschen getötet und etwa 160 weitere verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Seit Freitag kam es in der Hauptstadt Tripolis zu Kämpfen zwischen Milizen, die mit den beiden um die Macht ringenden Regierungen verbündet sind. Videos zeigten beschädigte Autos und Gebäude. Am Sonntag beruhigte sich die Lage. Straßensperrungen wurden wieder aufgehoben. Sowohl Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba als auch Exinnenminister Fathi Baschagha beanspruchen die Macht im Land. (dpa/jW)