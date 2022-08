Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet

Rom. Die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat im zentralen Mittelmeer bei mehreren Einsätzen weitere Bootsflüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt. Die Crew der »Ocean Viking« habe damit fast 470 gerettete Menschen an Bord, wie die Organisation in der Nacht zu Sonntag auf Twitter mitteilte. Die freiwilligen Helfer hätten die Menschen von überfüllten Holz- und Schlauchbooten in der maltesischen Such- und Rettungszone an Bord geholt. Viele seien körperlich erschöpft, einige seien ohne Rettungswesten auf dem offenen Meer unterwegs gewesen. (dpa/jW)