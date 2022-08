E-Mobilität: Ford streicht Tausende Jobs

Detroit. Der US-Autobauer Ford will im Zuge der Umstellung auf Elektromobilität 3.000 Stellen streichen. ­Betroffen seien vor allem ­Angestellte und Subunternehmer in den USA, Kanada und Indien, nicht aber Fabrikarbeiter, teilte der Konzern am Montag (Ortszeit) mit. Die Maßnahmen sollten den ­Konzern »effizienter« machen, erklärte ein Sprecher. Weltweit beschäftigt Ford rund 182.000 Mitarbeiter. (dpa/jW)