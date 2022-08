Gift in Oder: 282 illegale Abflüsse

Warschau. Im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder hat Polens Wasserbehörde nach eigenen Angaben 282 Abwasserabflüsse ohne aktuelle wasserrechtliche Genehmigung registriert. Es werde ­derzeit geklärt, von wo aus ­diese Leitungen zur Oder gelegt wurden und wem sie gehören, sagte der designierte neue Chef der Behörde, Krzysztof Wos, am Dienstag. In 57 Fällen sei bereits die Polizei ­informiert worden. Wos’ Vorgänger war nach Bekanntwerden des ­Fischsterbens, das mit einer giftigen Alge zu tun haben könnte, entlassen worden. (AFP/jW)