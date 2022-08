GB: Jedem zweiten Haushalt droht Armut

London. Explodierende Energiekosten könnten in Großbritannien bald verheerende Folgen für die Verbraucher haben. »Wir stehen vor einem dramatischen und katastrophalen Winter für unsere Kunden«, sagte Philippe Commaret vom Energieunternehmen EDF am Dienstag im Sender BBC Radio 4. »Tatsächlich könnte im Januar die Hälfte der britischen Haushalte in Energiearmut leben.« EDF hat in Großbritannien fünf Millionen Kunden. Am kommenden Freitag wird die Aufsichtsbehörde Ofgem die Höchstgrenze für Strom- und Gaspreise voraussichtlich verdoppeln. Bis zum Frühjahr ist mit einer Verdreifachung zu rechnen. (AFP/jW)