Tschechien hält Übung an Grenze ab

Prag. Tschechien hält eine groß angelegte Übung zur Grenzabschottung ab, um sich auf die Ankunft von Flüchtlingen vorzubereiten. »Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass die Zahl der illegal nach Tschechien einreisenden Migranten in den letzten Monaten markant angestiegen ist«, sagte Innenminister Vit Rakusan am Dienstag in Prag. Die meisten davon stammten aus Syrien. Der konservative Politiker forderte einen »besseren Schutz der EU-Außengrenzen« und einen »effektiveren Kampf gegen Schlepperbanden«. An der zweitägigen Übung an der Grenze zum EU-Nachbarland Slowakei nehmen neben zahlreichen Polizisten auch 150 Soldaten und 30 Zollbeamte teil. (dpa/jW)