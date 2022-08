Erster Todesfall durch Affenpocken in Kuba

Havanna. Auch in Kuba gibt es nun einen ersten Affenpockentodesfall. Ein italienischer Tourist sei der Viruskrankheit erlegen, teilte am Montag (Ortszeit) das Gesundheitsministerium in Havanna mit. Der 50jährige Mann sei am 15. August angekommen und drei Tage später ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwischendurch habe er mehrere Orte an der Westküste des Landes besucht. Alle bekannten Kontaktpersonen des Mannes mussten sich den Angaben zufolge in Isolation begeben. Bei ihnen seien bisher keine Krankheitssymptome aufgetreten. Der nun verstorbene Italiener war der erste Affenpockenfall in Kuba. (AFP/jW)