Bundesbank für Rückkehr zur Schuldenbremse

Berlin. Die Bundesbank sieht trotz der Gaskrise gute Gründe, im kommenden Jahr die Schuldenbremse in Deutschland wieder einzuhalten. »Dies führt im übrigen nicht zu einer fiskalischen Vollbremsung, die die Wirtschaftsentwicklung abwürgt«, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der deutschen Zentralbank. Zur Begründung führt sie an, dass das Defizit quasi automatisch sinke, weil nicht mehr benötigte Stützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Corona entfielen. (Reuters/jW)