Zypern: Zahlreiche Pässe illegal vergeben

Nikosia. Die EU-Inselrepublik Zypern hat nach Angaben einer Aufsichtsbehörde einen Großteil der in den vergangenen Jahren ausgestellten Staatsbürgerschaften illegal vergeben. Von 2007 bis 2020 hätten 3.517 Menschen und 3.810 ihrer engen Verwandten die Staatsbürgerschaft erhalten, teilte die staatliche Kontrollbehörde Zyperns am Montag mit. Eine sehr große Zahl davon seien »illegale Einbürgerungen« gewesen. Die Verantwortlichen sollten zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es. Für den sogenannten goldenen Pass, der etwa Reisefreiheit in der EU gewährt, mussten die Antragsteller auf Zypern mindestens 2,5 Millionen Euro investieren. (dpa/jW)