Iran: Vorwürfe an Washington

Teheran. Der Iran hat den USA am Montag vorgeworfen, ihre Antwort zum abschließenden Entwurf zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zu verzögern. »Wir haben in der Hinsicht rechtzeitig agiert und haben uns immer verantwortungsvoll verhalten«, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, am Montag in Teheran. Wichtig sei derzeit der »Verzug« auf US-Seite. »Die US-Regierung ist verantwortlich für die derzeitige Situation, und wenn sie politische Entschlossenheit zeigen würde«, könnte der Übergang zur nächsten Stufe erfolgen. Teheran hatte Mitte August seinen »endgültigen« Vorschlag vorgelegt. Eine Einigung werde zustandekommen, »wenn die USA realistisch und flexibel reagieren«, hatte Teheran damals erklärt. Die EU wollte den Vorschlag des Iran prüfen. (AFP/jW)