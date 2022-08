Bauernproteste in Indien gegen Regierung

Neu-Delhi. In Indien haben Tausende Bauern gegen die Regierung wegen nicht eingehaltener Versprechen demonstriert. Sie durchbrachen am Montag Barrikaden in der Hauptstadt Neu-Delhi und riefen Slogans gegen Premierminister Narendra Modi. Vor mehr als acht Monaten hatten die Landwirte ihren einjährigen Protest gegen neue Agrargesetze abgebrochen, als die Regierung einigen ihrer Forderungen nachgegeben hatte. So soll das Kabinett einen Mindeststützungspreis für alle Produkte garantieren und alle Schulden der Landwirte tilgen, wie es in einer Erklärung der Samyukta Kisan Morcha, der Bauernorganisation, die den Protest am Montag organisiert hatte, hieß. (Reuters/jW)