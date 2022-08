Drei US-Polizisten wegen Gewalt suspendiert

Mulberry. Drei Polizeibeamte aus Arkansas sind wegen der Gewaltanwendung gegen einen Verdächtigen suspendiert worden. Die Polizei des US-Bundesstaates hat am Sonntag abend (Ortszeit) eine Untersuchung eingeleitet, nachdem ein Video des Vorfalls in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden war. Darauf ist zu sehen, wie ein Beamter den am Boden liegenden Mann mehrfach mit der geballten Faust schlägt und seinen Kopf auf den Beton knallt, während ein anderer ihn mit den Knien tritt und ein dritter ihn festhält. Zwei Sheriffs und ein Polizeibeamter wurden daraufhin suspendiert, wie die Behörden laut AP mitteilten. (jW)