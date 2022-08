Tief stürzen, weich fallen

Patrick Steiner/GEPA pictures/IMAGO Die einzige am letzten Griff: Janja Garnbret räumt ab (17.8.2022)

Austragungsort der Kletter-EM in München war der zentralgelegene Königsplatz. Das Publikum reichte weit hinaus über die überschaubare Kletterszene. Die gut besuchten Wettkämpfe und deren kostenlose Übertragung über die Homepage der »Sportschau« führten den Sport weiter aus seinem Nischendasein heraus. Es gab acht Medaillenentscheidungen in den Disziplinen Bouldern, Lead (Schwierigkeitsklettern), der Boulder/Lead-Kombination sowie im Geschwindigkeitsklettern (Speed).

Gold für Favoriten

Beim Lead muss eine 15 Meter hohe und mit 35 Griffen ausgestattete Wand durchstiegen werden. Wer am weitesten kommt, gewinnt. Die Athleten sind mit einem Seil gesichert. Das Schwierigkeitsklettern ist extrem anstrengend, die Wand teilweise stark überhängend. Die Griffe, Mulden und Tritte sind entweder sehr klein – einige nicht größer als eine Streichholzschachtel – oder flach oder rund. Ein sicheres Halten oder Stützen erfordert enorme Körperspannung, Ausdauer und Kraft. Ein einziger Fehler oder eine Unachtsamkeit führt in den allermeisten Fällen zum Sturz.

Europameisterin im Lead wurde Janja Garnbret aus Slowenien. Die Ausnahmesportlerin – sechs Weltmeistertitel, 36 Siege bei Weltcups und Gold-Gewinnerin bei Olympia 2021 – erreichte als einzige den obersten Griff. Beim letzten Zug ging ihr jedoch die Kraft aus, sie konnte sich nicht halten und stürzte spektakulär. Von der Sichernden weich gefangen, reichte es für die 23jährige dennoch für den ersten EM-Titel ihrer Karriere. Im trotz der souveränen Leistung Garnbrets bis zuletzt spannenden Wettkampf erreichte Jessica Pilz aus Österreich den zweiten Platz. Dritte wurde Manon Hily aus Frankreich, für sie war es der bislang größte Erfolg. Hannah Meul vom Team des Deutschen Alpenvereins (DAV) erreichte Platz sieben.

Ähnlich spannend war die Lead-Entscheidung der Männer. Die Route war so schwer, dass kein Athlet den obersten Griff erreichte. Am weitesten schaffte es Adam Ondra aus Tschechien. Für den vierfachen Weltmeister war es eine fulminante Rückkehr nach einem Jahr Babypause. Die Silbermedaille ging an Luka Potocar aus Slowenien. Bronze sicherte sich Alberto Ginés López aus Spanien. Alexander Megos und Yannick Flohé vom DAV erreichten die Plätze fünf und sechs.

Eine Überraschung

In der Disziplin Bouldern (engl. Felsblock) geht es darum, mehrere sogenannte Boulderprobleme zu lösen. Geklettert wird in Absprunghöhe an rund vier Meter hohen Anlagen ohne Sicherung, so dass der Sport auch allein betrieben werden kann. Das richtige »Lesen« der Boulder ist wichtig, denn sie sind mal durch Geschicklichkeit, Akrobatik oder Balance zu lösen, mal liegt der Fokus auf dynamischen Sprüngen, Technik oder Kraft. Die Sportler haben pro Boulder vier Minuten Zeit, eine Zone (Zwischenwertung) oder das Top (den Zielgriff) zu erreichen. Hier gewinnt derjenige mit den wenigsten Versuchen.

Janja Garnbret gewann die Entscheidung der Frauen und sicherte sich ihr zweites EM-Gold. Sie erreichte bei zwei von vier Bouldern den Top und insgesamt vier Zwischenwertungen. Zweite wurde Hannah Meul vom Team des DAV (zwei Tops und drei Zonen). Die drittplatzierte Oriane Bertone aus Frankreich erreichte zwar ebenfalls zwei Tops und drei Zonen, benötigte dafür aber mehr Versuche.

Beim Boulder-Wettbewerb der Männer siegte der bisher wenig bekannte Nicolai Uznik aus Österreich. Zweiter wurde Sam Avezou aus Frankreich vor Adam Ondra aus Tschechien. Von den sechs DAV-Kletterern konnte sich niemand für das Finale qualifizieren. Ein frustrierter Yannick Flohé bezeichneten den Routenbau als »einen einzigen Haufen Scheiße«.

Probe für Olympia

Die Boulder/Lead-Kombination verbindet die beiden ähnlichen Disziplinen. Der Wertungsmodus ist jedoch kompliziert und befindet sich weiterhin in der Probe – bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sollen Wettkämpfe in der Kombination ausgetragen werden. In München hatten sich die Veranstalter für eine deutlich differenziertere Punktevergabe als in den vorigen Einzelwettbewerben entschieden.

Bei den Frauen sicherte sich Janja Garnbret mit einem erneuten Sieg ihr drittes EM-Gold – Weltklasse! Sie lag in beiden Durchgängen souverän vorn und erreichte 199,9 von 200 möglichen Punkten. Knapp wurde es beim Kampf um die folgenden Plätze: Mia Krampl, ebenfalls aus Slowenien, gewann die Silbermedaille, vor Jessica Pilz aus Österreich. Hannah Meul erreichte Platz vier und zeigte sich enttäuscht. »Ich habe mir das schon anders vorgestellt«, sagte sie der »Sportschau«. Bei den Männern gewann Jakob Schubert (Österreich) vor Adam Ondra – der damit das Triple aus Gold, Silber und Bronze erreichte – und Alberto Genés López (Spanien).

Deutlich anders geht es beim Geschwindigkeitsklettern (Speed) zu. Es treten immer zwei Sportler im direkten Vergleich gegeneinander an. Die Routen sind identisch und international genormt. Beim Geschwindigkeitsklettern kommt es auf Maximalkraft sowie Greif- und Trittpräzision an. Die Athleten müssen sich die Bewegungsabläufe genau einprägen, oftmals entscheiden Zehntelsekunden über Sieg oder Niederlage. Europameisterin wurde Aleksandra Miroslaw aus Polen. Die 28jährige sprintete in 6,63 Sekunden die 15 Meter hohe Wand empor. Miroslaw ist die weltbeste Speedkletterin, gewann zwei Weltmeisterschaften (2018 und 2019) und mehrere Weltcup-Turniere. Insgesamt dominierten Polinnen die Disziplin. Nach Miroslaw gingen auch die Plätze zwei bis fünf an das Team des. Bei den Männern gewann der 30jährie Danyil Boldyrev aus der Ukraine.

Wie bei vielen anderen Sportgroßveranstaltungen waren Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wegen des Krieges in der Ukraine von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei den letzten »European Championships« im Jahr 2018 in den Austragungsstädten Berlin und Glasgow hatte das russische Team noch die meisten Goldmedaillen gewonnen. Der Ausschluss wurde jedoch auch kritisiert. Richard McLaren, Mitglied des Internationalen Sportgerichtshofes, äußerte gegenüber der »Tagesschau« (14.8.): »Die Sportler haben diesen Konflikt nicht angezettelt und sind auch nicht für seinen Verlauf verantwortlich. Das sind zwei gute Gründe, sie wieder teilnehmen zu lassen.«