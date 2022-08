Neu erschienen

Mitteilungen

Die Monatszeitschrift der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke (KPF) dokumentiert anlässlich des 110. Geburtstages von Erich Honecker am 25. August die »Persönliche Erklärung«, die der ehemalige Generalsekretär der SED 1992 vor dem Berliner Landgericht abgab. Ein weiterer 110. Geburtstag ist Anlass für einen Beitrag von Hartmut König über den Schriftsteller Erwin Strittmatter. Als »vorläufige Nachlese« zum Linke-Bundesparteitag im Juni bietet das Heft eine Erklärung des Bundeskoordinierungsrates der KPF zur Einschätzung der Ergebnisse des Parteitages sowie einen Bericht von drei Delegierten aus dem Bezirksverband Hamburg-Mitte. (jW)

Mitteilungen, Heft 8/2022, 37 Seiten, Spendenempfehlung: ein Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin. E-Mail: kpf@die-linke.de

Position

Die Frage »Warum organisieren?« ist Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Es geht um Organisationsprinzipien der SDAJ, Bildungsarbeit und Beispiele für die politische Weiterentwicklung von jungen Genossinnen und Genossen im Jugendverband. Eine Genossin berichtet über Versuche, in einer Berliner Steuerkanzlei einen Betriebsrat zu gründen, eine andere über den »toxischen« Nebenjob in einer Boulderhalle: 30 Minuten Pause zu machen sei an vielen Tagen unmöglich, dafür habe der Chef »witzige Sprüche drauf«. Außerdem: Beiträge über den politischen Niedergang der Linkspartei und den 4. Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1922. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 3/2022, 47 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstr. 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

KAZ

Das aktuelle Heft der KAZ enthält Beiträge über die »›schweren Waffen‹ der rechten SPD-Führung« und die Fortsetzung des Niedergangs der Sozialdemokratie. Diskutiert wird die Frage, ob Russland ein imperialistisches Land ist. »Ablenkung vom Klassenkampf durch betriebliche Projektmacherei« konstatiert eine Kritik des Gewerkschaftskonzeptes »IG Metall vom Betrieb aus denken«. Die Reihe »Besichtigung der Grundrechte« wird mit Teil 8 zum Asylrecht fortgesetzt. (jW)

Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ), Nr. 380, 51 Seiten, 1,50 Euro, Bezug: Kommunistische Arbeiterzeitung, Postfach 12 02 62, 90109 Nürnberg, E-Mail: gruppeKAZ@kaz-online.de