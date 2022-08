ZUMA Press/imago/Montage jW

Von Harvard an die Karl-Marx-Uni

Zu jW vom 17.8.: »Gegen den Strom«

Victor Grossmann ist ein großartiger Zeitgenosse. Als ich ihn 1976 zum ersten Mal auf einer Veranstaltung in Torgau erlebte, blieb mir neben seiner beachtlichen biographischen Entwicklung sein nicht ohne Humor vorgetragener Satz in Erinnerung, den er in bestem Deutsch mit US-amerikanischem Akzent sagte: »Ich bin wahrscheinlich die einzige Amerikaner auf die Welt, die eine Trabant fährt.« Als wir uns Jahrzehnte später beim Treffen der Ossietzky-Autoren wiedersahen und ich ihn daran erinnerte, meinte er, da könne er noch einen draufsetzen: »Ich bin wahrscheinlich die einzige Amerikaner auf die Welt, der sowohl an der Harvard-Universität als auch an der Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert hat.« Am schönsten waren seine Dialoge mit dem leider verstorbenen Schriftsteller Walter Kaufmann, wenn beide von der deutschen in die englische Sprache wechselten.

Ralph Dobrawa, Gotha

Offene Wunde der Arbeitszeitrechnung

Zu jW vom 16.8.: »Mehr Dialektik wagen«

Es stimmt, in der Debatte Anfang der 1960er Jahre gab es Positionen, die wir später in der »Neuen Marx-Lektüre« kennengelernt haben, doch sind sie mehr oder weniger konzentriert bei Herbert Neumann zu finden. Deshalb ist Klaus Müller zuzustimmen, wenn er Paula Rauhalas Urteil über die (damaligen) DDR-Ökonomen relativiert. Es ist aber Müllers Aussage zu bezweifeln, wonach die meisten DDR-Ökonomen nur deshalb gegen die Arbeitszeitrechnung argumentierten, »weil die dazu notwendigen rechentechnischen Kapazitäten der Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung fehlten«. In dieser Hinsicht war die Debatte recht durchwachsen. Während ihre Initiatoren Johannes Rudolph und Ottmar Lepple mehr oder weniger taugliche Vorschläge für die Berechnung des Arbeitsaufwands anstellten, berief sich explizit nur Wolfgang Marschall auf die fehlende Informations- und Rechentechnik. Weiter wäre zu fragen, was das »noch« in Harry Nicks Diktum »Die Stunde der Arbeitszeitrechnung hat noch nicht geschlagen« bedeutet. Nach Behrens ist »die Zeitdauer der wirklichen Arbeit zu messen« erst möglich, wenn die Warenform der Produkte verschwindet und die »knechtende Unterordnung der Individuen unter die Tei­lung der Arbeit« überwunden ist, und das bedeutet bei ihm: am Sanktnimmerleinstag. Bei Nick erfährt man nichts Genaueres. Vor allem spricht jedoch die weitere Entwicklung der DDR gegen Müllers These. Mit der Erklärung des Sozialismus als einer qualitativ neuen, »relativ selbständigen sozialökonomischen Formation«, die »sich auf eigener Grundlage ent­wickelt« und in der »Warenproduktion, Wertgesetz, Preis und Gewinn wirken«, gibt es nicht einmal mehr theoretisch einen Platz für Arbeitszeitrechnung. Mit der spitzen Frage von Johannes Rudolph, wie denn die Abweichung der Preise vom Wert genutzt werden kann, wenn der Wert, das heißt der gesellschaftliche Arbeitsaufwand, gar nicht bekannt ist, begann die besagte Diskussion der 1960er Jahre. Diese offene Wunde wurde von einigen anerkannt, von wenigen bestritten, von den meisten beschwiegen und schließlich feierlich zugedeckt. Nichtsdestotrotz wucherte sie weiter und hatte ihren Anteil an der schließlichen sozialdemokratischen Degenerierung – wie ich in meinem Buch »Plädoyer für Planwirtschaft« versucht habe zu zeigen.

Helmut Dunkhase, Berlin

Berechtigter Frust

Zu jW vom 17.8.: »Abscheu vor der Straße«

Es ist leider zu konstatieren, dass führende Personen der Linkspartei wie ein Kaninchen aus Angst vor der Schlange nicht mit Aufrufen und der Organisation von Aktivitäten wie Demonstrationen, Streiks und Blockaden reagieren, weil man die Befürchtung hegt, es könnten sich Rechtsaußenkräfte den Protesten anschließen. Aber wollen wir uns von Rechtsextremen und Rechtsradikalen unsere linke Politik diktieren lassen? Fakt ist doch, dass der berechtigte Ärger, der Frust, die Wut der Menschen angesichts der Preissteigerungen, der nicht gerechtfertigten Lastenverteilung zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft sich in den kommenden Monaten ohnehin Bahn brechen werden. Das zeigte schon die »Gelbwesten«-Bewegung in Frankreich. Und da dürfen wir uns als Linksdenkende und -fühlende nicht hilflos selbst ins Abseits stellen. Dass nun ausgerechnet Politiker der Linken Staatsgläubigkeit und das Vertrauen in das Handeln bürgerlicher Institutionen propagieren, Handlungsunfähigkeit zeigen, das ist erschreckend. Damit überlassen wir genau jenen Kräften die Straße und die »Argumente«, deren Handeln wir ja gerade bekämpfen wollen. Gerade jetzt ist deshalb der außerparlamentarische Protest zusammen mit linken Organisationen wie Bürgerinitiativen, Verbänden, Vereinen, der Gewerkschaftsbasis nötiger denn je. Wir dürfen nicht den Bremsern, den Zögerern und Zauderern vertrauen, denn sonst entgleist der Zug nach rechtsaußen, wenn wir nicht die Lokomotive sind. Und ob der Zug sich nun am Montag oder an einem anderen Wochentag in Bewegung setzt, das ist doch unerheblich. Ausschlaggebend ist, dass er möglichst bald und schnell auf den Schienen ist. Aktionsorientiert, gemeinsam, solidarisch im Kampf gegen die Auswirkungen der unsozialen Politik der Bundesregierung und der hinter ihr stehenden herrschenden Kräfte. Augenwischerei ist an diesem dramatischen Punkt der Entwicklung wahrlich nicht mehr gefragt, wo es um existentielle Probleme des Großteils der Bevölkerung geht, erst recht nicht von links.

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

Auf die Straße

Zu jW vom 17.8.: »Abscheu vor der Straße«

Bodo Ramelow hat anscheinend vergessen, dass er es nicht zuletzt den Demonstrationen auf der Straße verdankt, dass der seinerzeit mit den Stimmen auch von der AfD gewählte FDP-Ministerpräsident zu seinen Gunsten zu Fall gebracht wurde. Das Schwergewicht der Unternehmerpartei FDP in der Ampelkoalition macht es auch jetzt erforderlich, dass der Protest auf der Straße sichtbar werden muss!

Harald Uhlig, Weimar