Die Löwenbändigerin

Frank Sorge/imago images Lässt Blumen sprechen: Eva-Maria Hagen mit kühlem Blonden, 1964

»Ein scharfes Brötchen hat Marie«, schrieb Wolf Biermann, der nicht gerade für eine dezente Ausdrucksweise bekannt ist, zweideutig über seine damalige Lebensgefährtin Eva-Maria Hagen. Sie war schon die Mutter von Catharina (genannt Nina) Hagen aus der Ehe mit dem Schriftsteller Hans Oliva-Hagen, als sie 1957 mit gleich zwei Hauptrollen in Günter Reischs Krimi »Spur in die Nacht« und in Kurt Maetzigs Filmkomödie »Vergeßt mir meine Traudel nicht« zu DDR-weiter Popularität kam. Bei Defa und DFF spielte sie sowohl Leichtgewichtiges (»Flitterwochen ohne Ehemann«, 1961) als auch Anspruchsvolles (Fanny in Pagnols »Zum Goldenen Anker«, 1962).

In der heute polnischen Neumark 1934 geboren, wuchs Eva-Maria Buchholz, wie sie damals noch hieß, in der Prignitz auf, absolvierte eine Schlosserlehre und war bei Lok Wittenberge als Handballerin aktiv. Es zog sie zum Theater, sie nahm Schauspielunterricht und es gelang ihr, eine kleine Rolle in der Uraufführung von Erwin Strittmatters »Katzgraben« unter Brechts Regie im Berliner Ensemble zu ergattern. Auch nach Beginn ihrer Filmkarriere stand sie immer mal wieder auf der Bühne, etwa im Maxim-Gorki-Theater in Berlin oder in Dessau, wo sie in »My Fair Lady« die Eliza gab.

Der Jungstar, gern als die »Bardot der DDR« apostrophiert, verdrehte vielen Männern den Kopf, seien es die Mannen der Grenztruppen, sei es der Dichter Peter Hacks. Als sie Wolf Biermann kennenlernte, begann eine viele Jahre währende Beziehung – auch wenn Biermann bald als Verfemter galt. Trotzdem regnete es für sie Film- und Fernsehrollen in allen Genres. In einem Brief an Biermann schrieb sie ihm von den Dreharbeiten zum Seefahrer-Musical »Reise ins Ehebett« (1966) mit fröhlicher Ironie über ihre Rolle, sie kriege »was Handfestes zu fassen, den Kapitän des Kahns nämlich, welchen unser Papi Thälmann mimt, vielmehr Genosse Günther Simon erwischt Madame Rothaar hinter Tauballen«. Der zu früh verstorbene Simon war einer ihrer liebsten Partner, u. a. in dem Parteitagsfilm »Brot und Rosen« (1967) und dem Schmugglerdrama »Heroin« (1968). Auch mit Manfred Krug (»Die Fahne von Kriwoj Rog«, 1967) und Armin Mueller-Stahl (»Nelken in Aspik«, 1976) stand sie wiederholt vor der Kamera. Im DDR-Fernsehen, wo sie ein Festengagement hatte, trat sie auch in Unterhaltungssendungen auf: als Sängerin in der »Nussknacker-Suite« und gar als echte Löwenbändigerin in »Die Nacht der Prominenten« (beides 1975).

Es lief gut für sie, bis sie Ende 1976 gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestierte. Auch wenn die Beziehung nicht mehr intakt war, reiste sie ihm in den Westen nach. Mit Biermanns Hilfe startete sie nun eine bundesdeutsche Karriere als Chansonsängerin, nicht zuletzt mit seinen Bearbeitungen russischer und baltischer Balladen und sogenannter Zigeunerlieder. Sie filmte ab 1978 auch wieder, und Herwig Kipping holte sie für den letzten Defa-Film »Novalis – Die blaue Blume« (1993) noch einmal als Sängerin und Schauspielerin nach Babelsberg. Ein anderer »Ossi«, Leander Haußmann, gab ihr ihre letzte Kinohauptrolle. Dass sie in »Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt aus« die titelgebende Dinosaurierin spielte, nahm sie mit dem ihr eigenen Humor. Sie war seit einigen Jahren im Ruhestand, als sie am Dienstag mit 87 in Hamburg gestorben ist.