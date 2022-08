Einem Immobilienhai auf der Spur

Soeren Stache/dpa Baustelle am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt

Das Netzwerk »Stadt für alle« aus Potsdam teilte am Sonntag zu einer Recherche über Immobilienbesitzer mit:

Nach mehrwöchiger Arbeit und mit Unterstützung von Bürger*innen und Anwohner*innen hat die Recherchegruppe des Netzwerkes »Stadt für alle« heute ein neues Dossier in der Reihe »Wem gehört Potsdam?« veröffentlicht. Dabei haben wir uns aus aktuellem Anlass mit Jan Kretzschmar und seinen Immobilienfirmen und Verbindungen beschäftigt. Vor allem das geplante Megaprojekt »Media City« am Filmpark ist ja längst in aller Munde – uns hat interessiert, wie es tatsächlich um das »soziale Credo des Babelsberger Jungen« (Zitat) steht.

Nach der Recherche wird klar: Jan Kretzschmar baut in Potsdam fast ausschließlich Eigentumswohnungen, Anlageobjekte und Mikroappartements mit Mieten, welche die meisten Menschen hier niemals zahlen können. Hier in Potsdam bezahlt er keine Steuern, die Mehrheit seiner Unternehmen sind als Briefkastenfirmen in der Steueroase Schönefeld gemeldet. Seine fertigen Objekte vermarktet er an die und mit den Großen der Immobilienbranche.

Ein breites Bündnis aus Sozialverband VdK Deutschland, Sozialverband SoVD, dem Deutschen Mieterbund und der Tafel Deutschland forderte am Freitag nachmittag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sofort einen Sozialgipfel einzuberufen:

In dem gemeinsamen Brief heißt es: »Angesichts steigender Preise für Energie und Lebensmittel sowie der Folgen der Coronapandemie und des Ukraine-Krieges haben mittlerweile viele Menschen in Deutschland Angst vor der Zukunft. Sie wissen nicht, wie sie die höheren Rechnungen für Strom, Gas und Öl bezahlen und durch Herbst und Winter kommen sollen.« Die Bundesregierung hat zwar ein weiteres Entlastungspaket angekündigt. Bei einer »konzertierten Aktion« hat sie zudem mit Arbeitgebern und Gewerkschaften gesprochen und will die Gespräche im September fortführen. Doch mit den wirklich Betroffenen und ihren Vertreterinnen und Vertretern wurde bislang nicht geredet. »Wir als Bündnis fordern Sie daher auf, so schnell wie möglich die Betroffenen zu beteiligen und einen Sozialgipfel einzuberufen. SoVD, VdK, Tafel Deutschland und Deutscher Mieterbund stehen dafür bereit«, heißt es in dem Brief weiter.

»Über zwei Millionen Menschen suchen derzeit regelmäßig Unterstützung bei den Tafeln, das sind so viele wie nie zuvor. Jede dritte Tafel musste bereits einen Aufnahmestopp verhängen, weil die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an ihrer Belastungsgrenze sind oder Lebensmittel fehlen. Deutschland befindet sich längst in einer akuten Notsituation. Darauf muss die Politik zügig reagieren. Mit den ersten beiden Entlastungspaketen wurde bereits viel Geld ausgegeben, das kommt bei den Betroffenen aber nicht an«, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland e. V.

Als die drängendsten Themen sehen Tafel Deutschland und die Bündnispartner eine 300-Euro-Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner, höhere, armutsfeste Regelsätze bei Bürgergeld und Grundsicherung, eine zügige Wohngeldreform, einen dauerhaften Heizkostenzuschuss für alle einkommensschwachen Haushalte, ein Kündigungsmoratorium für Mieterinnen und Mieter sowie die Einführung der Kindergrundsicherung.