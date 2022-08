Zwölf Jahre Notstand

Yannis Behrakis /REUTERS Protest gegen die Knebel der EU auf dem Syntagma-Platz in Athen (Mai 2013)

Einen »historischen Moment für die Griechen« verkündete am Wochenende ungefragt Kyriakos Mitsotakis, der rechte Premierminister des Landes. Nach zwölf Jahren Notstandsterror entließ die Troika aus Europäischer Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank elf Millionen Menschen an der Ägäis aus der ihnen auferlegten, verschärften Finanzkontrolle. Ihr derzeitiger politischer Anführer und seine Leute dürfen den Staatshaushalt nun wieder ganz allein führen. Einspruch aus Brüssel würde es vorerst nicht einmal dann geben, wenn der Oligarchensohn und Chef einer teilweise mit Faschisten bestückten Regierung unerwartet Lehrer oder Krankenschwestern einstellen wollte.

Ein »neuer Horizont, strahlend in Wachstum, Einigkeit und Wohlstand« ziehe herauf, versprach der zur Zeit von einem Abhörskandal und internationalen Vorwürfen für seine zynische Flüchtlingspolitik gebeutelte Freund der Gönner in Berlin und Paris. Die sorgten seit 2010 dafür, dass zwar nicht die »Pleitegriechen« als solche vor dem angeblich drohenden Staatsbankrott bewahrt, sondern deren in- und ausländische Geldhäuser saniert wurden. 289 Milliarden Euro verließen den sogenannten Rettungsfonds in Richtung Athen, wo sie freilich nicht dem Volk auf die Beine halfen.

Bereits im Jahr 2016 rechnete die Berliner Wirtschaftshochschule ESMT vor, dass von den bis dahin überwiesenen 215,9 Milliarden nur 9,7 Milliarden Euro in den griechischen Etat flossen. Weniger als fünf Prozent also, die eventuell der Bevölkerung in irgendeiner Form »direkt zugute kam«, wie es Jörg Rocholl, der Leiter des Instituts und bis heute stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen vorsichtig formulierte. Mit dem Großteil seien »Banken gerettet worden«.

Für die »Hilfe« aus Brüssel und Berlin musste – wer sonst – die Bevölkerungsmehrheit teuer bezahlen. Vor allem die Hardliner in Deutschland bestanden darauf, die als kapitalistisch unseriös eingestuften Griechen an die finanzpolitische Kandare zu nehmen. So lange, »bis sie Blut spucken«, schrieb 2012 ahnungsvoll der marxistische Philosoph Robert Kurz in einer seiner letzten Analysen. Es werde verdrängt, »dass das teutonische Wirtschaftsmärchen außer den eigenen Schulden, die der anderen zur Voraussetzung hat und mit dem Verdampfen von Kaufkraft in der europäischen und globalen Rezession enden muss«.

Von mehr als 30 auf »nur noch dreizehn Prozent« sei die massenhafte Beschäftigungslosigkeit inzwischen gedrückt worden, frohlockte Mitsotakis jüngst. Die der Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die im Zuge der deutsch-europäischen »Rettungsaktion« auf bis zu 60 Prozent nach oben geschossen war, habe sich nun bei rund 29 Prozent quasi stabilisiert. Um dem Kapital solche »hoffnungsvollen Zahlen« (Mitsotakis) liefern zu können, mussten in den vergangenen zehn Jahren nahezu 600.000 bestens ausgebildete junge Griechen – zu Hause ohne Berufsperspektive – ihre Heimat verlassen.