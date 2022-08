Ermittlungen gegen Richter in Tunesien

Tunis. In Tunesien spitzt sich der Konflikt zwischen der Justiz und Präsident Kais Saied weiter zu. Nach der Entlassung von Dutzenden Richtern ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen etliche von ihnen. Den 49 Richtern werden unter anderem Bestechung, Geldwäsche, Terrorismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen, wie das Justizministerium am Sonnabend mitteilte. Saied hatte Anfang Juni insgesamt 57 Richter entlassen und ihnen unter anderem die Beteiligung an Korruption vorgeworfen. (dpa/jW)