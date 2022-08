Peru: Exmilitär aus Haft entlassen

Lima. In Peru ist Antauro Humala, Anführer eines 2005 gescheiterten Militäraufstands, vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis Ancon II im Norden der Hauptstadt Lima sagte der ehemalige Major, er sei weiter »sehr stolz darauf, was wir in Andahuaylas getan haben«. Bewaffnete um Humala hatten 2005 in einer Polizeiwache in Andahuaylas 17 Geiseln genommen. Sie forderten den Rücktritt des damaligen Präsidenten Alejandro Toledo, dem sie Korruption und den Ausverkauf peruanischer Interessen an das Ausland vorwarfen. Bei dem Angriff starben sechs Menschen, darunter vier Polizisten. Humala war daraufhin zu einer 19jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. (AFP/jW)