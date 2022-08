Verdi unter Verdacht

Winfried Rothermel/imago images Spruchband an Berliner Verdi-Zentrale: Interne Gewerkschaftskritiker sprechen von »Selbstbedienungsladen« für hohe Funktionäre samt Familienangehörige

Einzelne Passagen des »Enthüllungsberichts« wirken verstörend. »Verdacht auf Vetternwirtschaft bei Verdi«, hatte das Onlineportal Business Insider (BI), das zum Springer-Konzern gehört, am vergangenen Dienstag getitelt. Dem Beitrag zufolge sollen Ehepartnerinnen und -partner von hochrangigen Funktionärinnen und Funktionären der Dienstleistungsgewerkschaft gutdotierte Aufträge bekommen haben. Brisant dabei: ohne Ausschreibung, ohne Vergleichsangebote, so der BI-Autor. Mehr noch, Spitzenkräfte aus dem Verdi-Bundesvorstand sollen Beraterverträge mit ihrer Gewerkschaft abgeschlossen haben. Hauptamtlicher und Ratgeber, eine lukrative Doppelrolle mit Doppelbezügen. BI stützt sich bei seinen Vorwürfen auf nicht näher benannte »interne Quellen« und »Verdi Insider«. Nur, was ist dran am »Selbstbedienungsladen Verdi«? Später mehr.

Teure Parallelstruktur?

Vorher zu den »Verdachtsfällen«. Zwei greift der BI-Autor heraus. Erstens: Der Gatte der Leiterin des Landesfachbereichs Handel bei Verdi in Nordrhein-Westfalen, Silke Zimmer, soll »mit seiner Firma ›Bildversorger‹ ausgerechnet von dem Verdi-Bezirk seiner Ehefrau zahlreiche Aufträge erhalten haben«. Die Firma produziert beispielsweise Videoclips von Gewerkschaftsprotesten. Und für Erklärfilmchen von zwei, drei Minuten zu Themen wie »Insolvenz« oder »Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen« werden Gagen von bis zu 7.000 Euro gezahlt, will BI wissen. Zweitens: Hubert Thiermeyer leitet den Fachbereich Handel in Bayern. Seine Gattin wiederum führt eine renommierte Agentur, die unter anderem Umfragen durchführt. Für diverse interne und externe Befragungen wurde sie seitens Verdi beauftragt, auch von ihrem Ehemann. Rund 80 dieser Auftragsarbeiten kursieren nach BI vorliegenden Dokumenten im Verdi-Intranet.

Pikant an der Vergabepolitik ist neben fehlender vergleichender Angebotseinholung: Mit Verdi-TV gibt es eine gewerkschaftseigene Videoproduktion, mit »Innovation und Gute Arbeit« eine Verdi-Abteilung, die quantitative und qualitative Umfragen realisiert. Die Dienstleistungsgewerkschaft leistet sich gewissermaßen eine teure Parallelstruktur.

Filz bei Verdi? »Der Verdacht ist falsch«, sagte der Pressesprecher vom Verdi-Bundesvorstand, Günter Isemeyer, am vergangenen Donnerstag zu jW. Die Beauftragung von Fremdfirmen sei »offen und transparent sowie entsprechend den bei Verdi existierenden Richtlinien und Vorgaben« erfolgt. Inhaber bzw. Mitinhaber beauftragter Firmen wären allen Beteiligten bekannt. Null Geheimnistuerei. Zudem achte die Revisionskommission »sehr genau darauf, dass die Aufträge zu marktüblichen Preisen – oftmals liegen sie auch darunter, vergeben werden«. Sorgsam werde mit Mitgliedsbeiträgen umgegangen.

Aber: Keine Ausschreibungen, keine Drittangebote – warum? Isemeyer: Bisweilen aus Zeitgründen. Speziell bei Tarifkonflikten, wo Beschäftigte innerhalb weniger Stunden über den Verhandlungsstand informiert werden müssten. Gewerkschaftseigene Formate seien in angespannten Situation teils überlastet, könnten nicht alles an Aufgaben abdecken. Deshalb die Inanspruchnahme von Firmen, die erfahrungsgemäß eine professionelle Auftragsausführung garantierten. Das könnten nur wenige, oft mangele es an gewerkschaftspolitischer, journalistisch-künstlerischer oder wissenschaftlicher Expertise. Isemeyer weiter: »Eine freie Ausschreibung wie bei einer Behörde ist wenig sinnvoll.«

Aufklärung gefordert

Bloß, was ist mit der Auftragsvergabe unter Eheleuten? Verdi-Aufträge würden »hundertfach extern nach dem gleichen Vorgehen vergeben«, betonte Isemeyer. Der einzige Unterschied sei im Einzelfall eine familiäre Bindung. Die Frage sei, ob dieser Umstand zum Ende projektbezogener Zusammenarbeit führen solle, oder ob Verdi dadurch nicht zusätzlich Expertise gewinne. Könnte darüber nicht auch eine Compliance-Abteilung befinden? Isemeyer entgegnet, dass Verdi-Revisoren mehr Befugnisse hätten. Und: Im Streitfall könne jeder Verdianer den Kontroll- und Beschwerdeausschuss anrufen.

Besonders heikel scheint der behauptete Jobmix bei einzelnen Verdi-Spitzenfunktionären, hauptamtlich und beratend für die Gewerkschaft tätig zu sein. Kenntnisse dafür gebe es indes nicht, versicherte ein Gewerkschaftssprecher auf BI-Anfrage. Außerdem verstoße dies – im Vergleich zur Vermittlung von Verdi-Aufträgen unter der Verwandtschaft – gegen die Statuten.

Trotz aller Erklärungen aus der Verdi-Pressestelle, ein Geschmäckle bleibt. Umso mehr bei einer Gewerkschaft, die sich allein über Beiträge ihrer Mitglieder, bundesweit knapp 1,9 Millionen, finanziert. Und nicht zuletzt bei einer Interessenvertretung lohnabhängiger Belegschaften, für die das Solidarprinzip gilt – und eben nicht das der Vetternwirtschaft. Schon der geringste Verdacht auf Vorteilsbeschaffung durch und für Familienangehörige, Verwandte oder Bekannte kann Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielen.

Nicht von ungefähr fordern einige Gewerkschafter nach jW-Informationen eine »lückenlose Aufklärung der Vorkommnisse« bei Verdi Handel – mittels »Selbstanzeige« bzw. »tätiger Reue« des Bundesvorstands etwa. Das dürfte kaum zu erwarten sein. Dafür fehle eines: »Fehlverhalten«, hieß es aus der Berliner Verdi-Zentrale gegenüber Business Insider.