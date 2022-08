SBU-Mitarbeiter tot aufgefunden

Xinhua/IMAGO Spiel mit dem Feuer: Das AKW Saporischschja ist erneut von Artillerie angegriffen worden (4.8.2022)

Der leitende ukrainische Geheimdienstmitarbeiter Oleksandr Nakonetschnyj ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Ehefrau habe ihren Mann am Sonnabend mit Schusswunden in der gemeinsamen Wohnung in der zentralukrainischen Stadt Kropiwnizkij gefunden, nachdem sie zuvor Schüsse gehört hatte, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag via Onlinedienst Telegram mit. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, weitere Einzelheiten gab sie nicht bekannt. Nakonetschnyj hatte seit 2021 die örtliche Abteilung des Inlandsgeheimdienstes SBU in der Region Kirowograd geleitet.

Unterdessen gingen die Kämpfe weiter: In der Südostukraine wurde das von russischen Truppen kontrollierte AKW Saporischschja erneut von ukrainischem Militär mit Artillerie angegriffen. Kritische Objekte seien aber nicht getroffen worden, hieß es in einer am Sonnabend veröffentlichten Mitteilung der russischen Militärverwaltung in der Stadt Energodar, wo Europas größtes AKW steht. Demnach soll NATO-Munition vom gegenüberliegenden Ufer des Dnipro-Flusses abgefeuert worden und auf dem Gelände des AKW eingeschlagen sein.

Zudem sei über dem Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Krim am Sonnabend eine Drohne abgeschossen worden. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte der Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew, mit. Es war bereits der zweite versuchte ukrainische Angriff auf das Stabsgebäude in weniger als einem Monat. Ende Juli war eine Drohne im Hof des Generalstabs gelandet. Dabei waren nach russischen Angaben fünf Mitarbeiter verletzt worden.

Derweil rüsten die USA die Ukraine weiter auf: Wie das US-Verteidigungsministerium am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sollen Kiew zusätzlich Waffen in Höhe von rund 775 Millionen US-Dollar (rund 772 Millionen Euro) bereitgestellt werden. Die geplante Lieferung umfasse demnach unter anderem 15 Überwachungsdrohnen vom Typ »ScanEagle«, 40 minengeschützte Fahrzeuge und 16 Panzerhaubitzen. Damit erhöht sich der Wert der US-Waffenlieferungen an die Ukraine seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joseph Biden im Januar 2021 auf insgesamt 10,6 Milliarden US-Dollar (rund 10,56 Milliarden Euro). (dpa/AFP/Reuters/jW)