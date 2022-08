Trauer und Abschied

Alexandre Meneghini/REUTERS

»Wir begleiten die Familien in ihrem Schmerz, der auch der Schmerz von ganz Kuba ist«, schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf Twitter. Nach dem Großbrand in einem Treibstofflager im Norden von Kuba haben die Menschen Abschied von den Opfern des Feuers genommen. 14 Särge wurden am Freitag (Ortszeit) im Feuerwehrmuseum von Matanzas aufgebahrt, wie Granma berichtete. Zwei Feuerwehrmänner waren bereits zuvor beigesetzt worden. Nach einem Blitzeinschlag hatten große Teile des Treibstofflagers am Hafen von Matanzas eine Woche lang gebrannt. (dpa/jW)