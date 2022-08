»Das birgt sozialen Sprengstoff«

Florian Boillot Unter dem Motto »Lindner raus – Umverteilung jetzt!« demonstrierten rund 200 Menschen vor der FDP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin (17.8.2022)

Während hierzulande noch über eine Übergewinnsteuer diskutiert wird, haben Italien, Griechenland, Rumänien und Spanien sie bereits eingeführt. In einer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung beauftragten Studie mit dem Titel »Kriegsgewinne besteuern« haben Sie Argumente für dieses Instrument geliefert. Glauben Sie, dass Sie die Bundesregierung zum Umdenken bewegen können?

Grüne und SPD haben Offenheit für eine Übergewinnsteuer signalisiert. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verwies kürzlich darauf, dass das auch im Sinne des Bundeskanzlers Olaf Scholz sei. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat zuletzt angesichts der aktuellen Debatte um Entlastungen wegen steigender Energiepreise bekräftigt, für dieses Instrument zu sein. Nur die FDP lehnt eine Übergewinnsteuer weiterhin ab. Sie argumentiert, es gebe gar keine Übergewinne.

Hat sich Scholz bislang nicht hinter Finanzminister Christian Lindner von der FDP gestellt, der diese Steuer nicht einführen will?

Es stellt sich tatsächlich die Frage, wie groß die Bereitschaft von SPD und Grünen ist, sich in der Ampelkoalition für eine Übergewinnsteuer einzusetzen. Scholz sagte, dass sie nicht im Koalitionsvertrag vereinbart war. Das gilt aber auch für das bereits beschlossene Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Entscheidend ist, dass eine Übergewinnsteuer schnell eingeführt wird – verfassungsrechtlich wird es 2023 für das zurückliegende Jahr 2022 kaum möglich sein. Vor allem, weil Lindner 2023 die Schuldenbremse wieder in Kraft setzen will, werden zusätzliche Mittel bald gebraucht.

Mit der sogenannten Gasumlage bürdet die Bundesregierung die durch die Sanktionspolitik gegen Russland bedingten Krisenkosten einem Großteil der Bevölkerung auf …

Dabei wäre es jetzt wichtig, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Diese stärker zu belasten, während Instrumente zur Besteuerung der Krisengewinner noch nicht ausgeschöpft sind, ist schwer zu vermitteln.

Habeck und Scholz appellieren ein ums andere Mal, alle müssten jetzt zusammenhalten. Ist es nicht naiv zu behaupten, Milliardäre und Niedriglöhner säßen im selben Boot?

Die aktuelle Krisensituation kann nicht dadurch bewältigt werden, schlicht den Status quo zu bewahren. Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet laut Meinungsumfragen die Besteuerung von Übergewinnen. Das Vertrauen in das Steuersystem leidet, wenn ärmere Menschen wahrnehmen, dass sie stärker belastet werden, während andere ständig wachsende Profite machen. Das birgt sozialen Sprengstoff.

Selbst nach kapitalistischen Prinzipien scheint es absurd, dass Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Steuergeld Konzerne bei Verlusten stützen, aber nicht beteiligt werden, wenn diese später wieder Gewinne machen.

In einer funktionierenden Marktwirtschaft sind Gewinne von Unternehmen erstrebenswert. Durch Steuern, die sie darauf entrichten, profitieren Staat und Gesellschaft. Eine Übergewinnsteuer wäre dann problematisch, wenn sie unternehmerisches Handeln sinnlos machen würde. Das trifft auf reale Übergewinnsteuern aber gar nicht zu, da diese nur auf außerordentlich hohe Gewinne abzielen. Ein reales Problem ist aber: Unternehmen verschieben ihre Gewinne in Steueroasen, was die verbuchten Erlöse in Deutschland verringert. Um dem entgegenzuwirken, sollte der in Deutschland zu versteuernde Gewinn anhand des deutschen Anteils am Umsatz aus den Konzerngewinnen abgeleitet werden.

Nach Einschätzung der Autoren der Studie braucht es eine international abgestimmte Übergewinnsteuer. Nur fragt sich, wer die umsetzen soll.

Die EU könnte ein wichtiger Akteur sein. Auf globaler Ebene ist die Frage: Wer definiert die Regeln? Übernimmt es die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, dann könnte die Entscheidung, welche Länder einen wie großen Anteil am globalen Steueraufkommen erhalten, im Interesse der Industrieländer ausgehen. Ärmere Länder könnten die Verlierer sein. Wir fordern deshalb, dass die Vereinten Nationen globale Steuerreformen koordinieren.