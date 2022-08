Montenegros Regierung gestürzt

Government of Montenegro/REUTERS Wurde ihm zum Verhängnis: Der montenegrinische Premier Abazovic (r.) und der serbisch-orthodoxe Kirchenpatriarch unterzeichnen am 3. August 2022 in Podgorica den Kirchenvertrag

Nach drei Monaten war Schluss für Dritan Abazovic. In der Nacht zu Sonnabend hat das Parlament in Podgorica dem montenegrinischen Premierminister und seinem Kabinett das Misstrauen ausgesprochen. 50 der 81 Abgeordneten stimmten für den Antrag, den die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Milo Djukanovic eingebracht hatte. Eigentlich kooperierte die DPS mit Abazovic, doch wegen des am 3. August unterzeichneten »Grundlegenden Abkommens« mit der Serbisch-Orthodoxen Kirche (SOK) beendete die Partei die Zusammenarbeit. Nun sind Neuwahlen wahrscheinlich.

Abazovic selbst war erst Ende April ins Amt gekommen und galt nicht zuletzt in der EU als Hoffnungsträger. Zuvor hatte er im Januar ein Misstrauensantrag gegen den damaligen Regierungschef Zdravko Krivokapic eingefädelt. Anschließend setzte Abazovic auf eine von der DPS unterstützte Minderheitsregierung, die sich auf die Fahne geschrieben hatte, das Land in die EU zu führen. Nun macht der 36jährige kriminelle Zigaretten- und Kokainschmugglerbanden für seine Absetzung verantwortlich – eine Anspielung auf die vielfältigen Vorwürfe gegen Djukanovic und dessen Partei.

Bei der vergangenen Abstimmung im August 2020 war es der damaligen Opposition gelungen, die Macht der DPS zu brechen. Erstmals seit drei Jahrzehnten wurde eine Regierung ohne sie gebildet. Doch damit waren die politischen Gemeinsamkeiten auch aufgebraucht. Vor allem das Verhältnis zu Serbien sowie der SOK ist ein Zankapfel in der Politik des rund 600.000 Einwohner zählenden Adrialandes.

Vor allem Djukanovic setzte darauf, den Einfluss der SOK zurückzudrängen, um so den montenegrinischen Nationalismus zu stärken. Das führte zu teils heftigen Protesten und nicht zuletzt zur Abwahl der DPS. Das nun geschlossene »Grundlegende Abkommen« – ähnliches besteht bereits mit der Katholischen Kirche sowie der jüdischen und muslimischen Gemeinschaft – garantiert der SOK gewisse Autonomierechte. Für die DPS war es ein willkommener Anlass, ihre Macht zu zeigen.