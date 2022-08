Erschossener Dramé im Senegal beigesetzt

Dakar. Der von deutschen Polizisten in Dortmund erschossene 16jährige Senegalese Mouhamed Lamine Dramé ist in seiner Heimat beigesetzt worden. Lokale Medien zeigten am Freitag morgen Bilder der Beerdigung im Dorf Ndiaffate. Die Stadt Dortmund hatte einem Sprecher zufolge die Überführung des Leichnams bezahlt. Der unbegleitete Flüchtling Dramé war am vorvergangenen Montag in einer psychischen Ausnahmesituation mit fünf Schuss aus einer Maschinenpistole getötet worden. (dpa/jW)