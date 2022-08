Pjöngjang schmettert Vorschlag aus Seoul ab

Pjöngjang. In einer ersten Reaktion hat Nordkorea einen Vorschlag der südkoreanischen Regierung für wirtschaftliche Hilfen im Gegenzug für atomare Abrüstung als absurd zurückgewiesen. Die Ablehnung erfolgte in Form einer Erklärung von Kim Yo Jong, Mitglied im Politbüro und stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der regierenden Partei der Arbeit Koreas, die den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol als »richtig simpel und noch kindisch« bezeichnete. Yoon hätte besser »seinen Mund gehalten«, wurde Kim von staatlichen Medien am Freitag zitiert. Yoon hatte am Mittwoch erklärt, er werde Pjöngjang Wirtschaftshilfe leisten, wenn es sein Atomwaffenprogramm abbaue. (dpa/jW)