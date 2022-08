Indonesien: Putin und Xi nehmen an G20-Gipfel teil

Jakarta. Russlands Präsident Wladimir Putin will nach Angaben von Gipfelgastgeber Joko Widodo persönlich am G20-Gipfel im November in Indonesien teilnehmen. Putin habe ihm gesagt, »dass er kommen wird«, sagte der indonesische Präsident in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Agentur Bloomberg. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping werde anreisen. Die indonesische Regierung als Gastgeber hatte Putin und Xi zu dem Gipfeltreffen auf Bali eingeladen. Bislang war aber unklar, ob sie persönlich teilnehmen werden. (AFP/jW)