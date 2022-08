El Salvador: Rigoros gegen Bandenmitglieder

San Salvador. Die Behörden in El Salvador haben in rund viereinhalb Monaten nach eigenen Angaben rund 50.000 Bandenmitglieder festgenommen. Dabei seien 1.283 Schusswaffen und mehr als eine Million US-Dollar beschlagnahmt worden, erklärte Landespolizeichef Mauricio Arriaza am Dienstag (Ortszeit). Nach einem Anstieg der Morde in dem mittelamerikanischen Land hatte Präsident Nayib Bukele Ende März der Gangkriminalität den »Krieg« erklärt. Binnen drei Tagen waren zuvor 87 Menschen ermordet worden. (AFP/jW)